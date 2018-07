Fabio Giotti, legale di Maurizio Sarri, ha parlato a CalcioNapoli24 del trasferimento al Chelsea del tecnico ex Napoli. L'ufficialità è arrivata solo stamane dopo diverse settimane di trattative estenuanti: ''Siamo molto felici, anche se è stata una trattativa davvero durissima. La definirei quasi unica, ma al contempo c'è grande felicità e soddisfazione per aver raggiunto l'accordo. Quando si arriva alla fine di una trattativa così si può solo essere felici''.



ACCORDO - ''Abbiamo sistemato tutte le carte in nottata, c'è stata una risoluzione consensuale. Purtroppo era stato scritto che la soluzione al problema era arrivata ieri pomeriggio, ma non è stato così. La firma della risoluzione c'è stata solo stamattina. E' una cosa che ha accontentato tutti''.



CLAUSOLA - ''Non c'è stato alcun versamento economico del Chelsea nelle casse del Napoli e nemmeno Sarri ha dovuto versare una buonauscita per liberarsi dal Napoli''.



PATTO SUI BIG DEL NAPOLI - ''Preferisco non parlare degli accordi che sono stati conclusi perché ci sono diverse clausole secretate''.



JORGINHO - ''Non è assolutamente vero che Jorginho è stato la chiave per chiudere l'accordo, la trattativa è andata avanti a prescindere dal giocatore''.



PAURE - ''Abbiamo sempre sperato di riuscire a chiudere, però c'è stato da lavorare tantissimo per arrivare a questa risoluzione. Bisognava sistemare ogni tassello, altrimenti tutto sarebbe saltato''.



(Fonte immagine: sito Chelsea)