Leggenda Inter, Mazzola: "Ecco cosa mi offrì Agnelli per andare alla Juventus"

, leggenda dell'Inter degli anni '60 e '70, intervistato da La Repubblica parla di quando la Juventus cercò di convincerlo a lasciare i nerazzurri per trasferirsi in bianconero: "Boniperti e l’Avvocato provarono almeno tre volte a portarmi alla Juve. Gianni Agnelli mi offrì persino una concessionaria Fiat, e doppio stipendio rispetto a quanto prendevo all’Inter. Però la mia mamma disse: 'Sandrino, se vai da quelli là, tuo padre si rivolta nella tomba'. Non potevo, naturalmente".Ricordiamo che il padre di Sandro, il grande Valentino Mazzola, è stato una leggenda del Grande Torino ed è morto insieme ai compagni di squadra nella tragedia di Superga.

In vista del derby d'Italia in programma domani sera fra Juventus e Inter, Mazzola dice: "Inter e Juve sono il calcio italiano, le squadre più grandi: mi dispiace per gli altri, ma non ce n’è. Non si chiama derby d’Italia per caso. Domani vinca il migliore, cioè l’Inter. All’andata finì 4-4, che divertimento incredibile! Però mi piace di più 1-0 per noi".