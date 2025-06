AFP via Getty Images

Leggenda Uzbekistan: si qualifica ai Mondiali 2026, è la prima volta nella storia!

L'Uzbekistan si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai Mondiali di calcio: la Nazionale dei Lupi Bianchi giocherà la Coppa del Mondo 2026. Come previsto da regolamento, secondo il quale nelle Qualificazioni Asiatiche si qualificano direttamente al torneo prestigioso le prime due classificate di ciascuno dei tre gruppi attuali (composti da 6 squadre ciascuno), mentre le squadre che finiranno terze e quarte nei tre gironi si affronteranno in una sorta di spareggio continentale interno.



Dopo lo 0-0 maturato contro gli Emirati Arabi Uniti, l'Uzbekistan è riuscito, per la prima volta nella sua storia, a ottenere uno dei 9 posti che l’Asia ha a disposizione per il prossimo Mondiale, che vedrà la partecipazione di 48 nazionali. Le squadre già qualificate in questo continente sono Iran e Giappone, oltre appunto all'ultima new entry, l'Uzbekistan.