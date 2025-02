Legnago Salus-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

chiamato a rialzarsi. Il cambio allenatore, che ha visto Massimo Oddo subentrare all'ex compagno in rossonero Daniele Bonera, obbliga la squadra B del Diavolo a fornire una reazione utile a rilanciare le proprie chances salvezza.I rossoneri, per farlo, nella ventinovesima giornata del Girone B di Serie C faranno visita al fanalino di coda, a quota 19 e a -3 dai prossimi avversari in un incrocio che per entrambe rappresenta una delle ultime chiamate nella lotta in fondo alla classifica.Tutto su Legnago Salus-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv della partita e copertura streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Legnago Salus-Milan Futuro su NOW

Guarda su NOW

Legnago Salus-Milan Futuro andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale 255).Legnago Salus-Milan Futuro sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.