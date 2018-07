L'ex difensore della Juventus, Nicola Legrottaglie, ha detto la sua sull'affare Ronaldo a Sportitalia stupendo tutti: "Io so che è già tutto fatto, è solo questione di ore. Nel momento in cui vieni fuori con una notizia del genere e continua a tenerla per più di qualche giorno è perchè le cose sono quasi tutte pronte. Quindi felice per il calcio italiano. Bisogna vedere poi cosa farà la Juventus. Un giocatore come Dybala farebbe comodo al Real Madrid, quindi aspettiamo di vedere come viene concretizzato questo affare di mercato".