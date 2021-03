Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre della Juve, commenta a Sky Sport il momento in casa Inter: "È un'Inter più cinica e matura. Se vediamo alcune partite del passato simili a quella di Parma, queste sono finite in pareggio o con una sconfitta. Anche gli aspetti negativi della stagione, come l’uscita dalla Champions o la questione societaria, hanno compattato il gruppo. Oggi vedo una squadra che ha solo in testa l’idea di vincere il campionato, una squadra convinta. E difficilmente altre squadre potrebbero ostacolarla".



SU SANCHEZ - "È uno ambizioso, che ha voglia di stupire e competere. In questo momento i giocatori davanti dimostrano che chiunque giochi si adatta facilmente alle caratteristiche di Lukaku, che è il perno. Nei movimenti si vede che Sanchez è cambiato rispetto alle prime partite. Vedo un’Inter favorita sotto tutti i punti di vista".



DISTANZA TRA INTER E JUVE - "Dieci punti non sono tanti nel calcio, ma per come stano giocando i nerazzurri e per il potenziale maggiore rispetto alla Juve di oggi, la vedo difficile. Considerando che ci sono anche Milan, Atalanta e Roma di mezzo che possono togliere altri punti. La Juve non deve sbagliare nulla e sperare che l’Inter gli conceda chance, ma la vedo più proiettata sulle partite secche. Ad oggi in campionato la vedo difficile".