Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, ha parlato a Il Roma: "Cagliari? Per il Napoli non sarà facile vincere, anche se i valori in campo saranno differenti. Il Cagliari è reduce da un pazzesco pareggio con la Roma e avrà l'ambiente dalla sua parte. Giocherà con grande entusiasmo e con la consapevolezza di poter far bene. Detto questo, però, dobbiamo anche ricordarci della netta differenza che c'è tra le due squadre".



JUVE - "Scudetto? Non ho mai avuto dubbi su questo, anche se i miracoli possono sempre capitare. Personalmente ritengo ci sia l'1% di possibilità, da parte della Juventus, di perdere lo scudetto. Nel caso, eventualmente, sarà dipeso solo da lei. Parliamo di una squadra troppo più forte rispetto alle altre. In Italia riesce a fare risultato anche in giornate negative. Torino? I derby sono imprevedibili ma, per quello che ho appena detto, dubito che il Torino possa impensierire questa Juventus. Solo qualche episodio potrebbe favorire la formazione granata".