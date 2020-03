“Ogni anno vogliamo migliorare, questo è senza dubbio il nostro principale obiettivo. A fine stagione avremo lavorato praticamente con la stessa squadra per 18 mesi, quindi sarà necessario rinfrescare la rosa per alzare l’asticella. Il nostro piano è già in corso, ma ora è importante finire la stagione arrivando dove ci eravamo prefissati”. Queste le parole dell'allenatore del Leicester Brendan Rodgers, riportate dal Leicestershire Live, riguardo i progetti futuri delle Foxes.