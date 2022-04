Il difensore del Leicester Ricardo Pereira ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League tra la sua squadra e la Roma:



"Siamo davvero entusiasti di questa sfida. Siamo vicini alla fine e faremo del nostro meglio per andare avanti. Quando sei così vicino alla finale, ci pensi. Dobbiamo fare bene per farcela".



ROMA - "Sappiamo che hanno dei buoni giocatori, è una squadra aggressiva, ma giochiamo davanti ai nostri tifosi e speriamo che ci sia una bella atmosfera. Ci saranno dal primo minuto e aiuteranno la squadra".



MOURINHO - "Sicuramente, essendo tifoso del Porto, lo conosco bene. Lì ha fatto grandi cose, la Champions è stata una grande conquista. L'ho conosciuto prima della partita tra Manchester Utd e Leicester, ma è stata una cosa breve. Durante la partita non ci penseremo. Sicuramente direi che lui e tutta la squadra vogliono essere premiati per il lavoro svolto in questa stagione. È un allenatore che in carriera ha sempre vinto trofei".