. No, non siamo nella stagione 2015/2016 e non siamo nemmeno in Premier League, ma per i nostalgici il richiamo è d'obbligo. Anche perché se il Leiceter storico di Ranieri, che vinse il campionato in quella magica stagione, lo fece con un divario di 10 punti,. Si parla, chiaramente, della classifica di, un palcoscenico decisamente più modesto, doveLa retrocessione del Leicester consumata nella scorsa stagione ha inevitabilmente spinto la proprietà a ripensare il progetto tecnico a partire dall'allenatore. E così, ex giocatore di Juventus e Palermo tra le altre, ma soprattuttonel suo percorso in panchina. Dopo le prime esperienze da vice allenatore con Ascoli, Siviglia e West Ham, Maresca è infatti approdato. Poi un'esperienza al Parma, prima della chiamata di Guardiola, che. Ora, il ruolo da allenatore del, dove il tecnico italiano sta sfruttando le esperienze accumulate in maniera assai fruttuosa.La partenza di questo Leicester è sensazionale, a riconferma del fatto che - per qualità e continuità - si tratta di una. Nelle prime 12 uscite sono infatticontro l'Hull City. Per il resto, solo vittorie, ben. Una cavalcata che ha un solo e inequivocabile obiettivo: la. Numeri alla mano, la Premier League è un obiettivo che sembra più che alla portata, visto che sono. Ricordando che le prime due classificate conquisteranno la. Insomma, il progetto di- messo in pratica con l'arrivo dei vari Cesare(2003)dal Chelsea, Callum(2003) dal Manchester City e lo stesso Kasey(2001)promosso dalle giovanili e già autore di 4 gol - sembra funzionare.Quando pensi Leicester pensi. Non c'è infatti possibilità di scindere queste due realtà, che da ormai 11 anni (nel 2012 Vardy approdò a Leicester dal Fletwood Town) camminano mano nella mano, tra alti e bassi. Dopo il basso della retrocessione dell'anno scorso, il centravanti inglese quest'anno è partito discretamente bene,Assieme al capitano, però, sono altri i giocatori che splendono e spingono in alto in classifica le Foxes. Il più prolifico, in questo inizio, è, centrocampista classe '98, prodotto del settore giovanile. Per luiIn sua compagnia a quota 5 sigilli si attesta anche il nigeriano, ormai senatore di questo Leicester e spesso preferito a Vardy nel ruolo di prima punta, con caratteristiche un po' più "alla Guardiola". Anche per lui come per Maresca, ilè immediato: un percorso nelle giovanili dei Citizens e l'incrocio con Pep nella stagione 2016/2017, la prima dello spagnolo in panchina a Manchester e l'ultima del nigeriano prima del passaggio al Leicester. Insieme a loro, un ruolo da protagonisti lo recitano anche l'inamovibile esterno d'attacco Stephy(12 su 12 in campo per lui) e il pilastro difensivo Jannik, in gol nell'ultimo match vinto 3-1 in casa dello Swansea. Un gruppo coeso e ben progettato: se il Leicester riuscirà mai a ripetere le imprese del 2016 è un mistero, ma