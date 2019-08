Dennis Praet lascia la Sampdoria per il Leicester. Queste le parole dell'ex numero 10 blucerchiato al sito ufficiale del club inglese: "Sono molto eccitato. E' stata una chiamata dell'ultimo minuto, ma sono davvero entusiasta di essere qui e di aver firmato per questo grande club. Ho sempre sognato la Premier. E' il passo ideale per. E' un progetto molto bello e cercherò di aiutare il club a fare il meglio possibile".