Brendan Rodgers, manager del Leicester, parla in conferenza stampa in vista del suo debutto sulla panchina delle Foxes: "E' stata una decisione molto difficile da prendere. Se avessi scelto solo col cuore sarei rimasto a vita al Celtic, un club incredibile che tifo da tutta la vita. Ma dopo 3 anni di successi era arrivato il momento di accettare una nuova sfida. Era un'occasione troppo grande da rifiutare, viste le ambizioni che il Leicester ha. Qua c'è un gruppo giovane e affamato. Obiettivi? L'aspettativa è quella di competere per un posto europeo e vincere qualche titolo. Ciò che il Leicester ha raggiunto negli anni scorsi è qualcosa di incredibile, è una delle storie più incredibili del calcio. Sarà dura ripetere quei successi, ma dopo anni a centro classifica è il momento di fare un salto in avanti".