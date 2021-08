Secondo il Daily Mail, il Newcastle sarebbe interessato all'acquisto di Hamza Choudhury. Il nazionale under 21 inglese ha trovato poco spazio fino a questo momento, motivo per cui il Leicester sarebbe ben felice di lasciarlo partire per farlo giocare di più. Al momento la trattativa però è congelata, in quanto i magpies prima di effettuare nuovi acquisti a centrocampo devono fare delle cessioni.