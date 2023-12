Cesare Casadei ha messo la firma sulla vittoria per 3-0 del Leicester contro il Rotherham. Prima la doppietta di Daka, poi il gol del centrocampista classe 2003 per una vittoria che ha dato altri tre punti alle Foxes prime in classifica in Championship. +6 sull'Ispwitch secondo, l'obiettivo promozione in Premier League ben focalizzato.