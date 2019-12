La Premier League non si ferma mai, soprattutto a Santo Stefano: il Boxing Day, dopo le otto partite del pomeriggio e in attesa del posticipo di domani tra Wolverhampton e Manchester City, termina alle 21 con la supersfida tra la prima e la seconda del campionato inglese, in programma al Leicester City Stadium, tra le Foxes di Brandan Rodgers e il Liverpool di Jurgen Klopp. I padroni di casa sono ​secondi a dieci punti di distanza dai Reds ma arrivano da un pareggio e una sconfitta e vogliono accorciare dalla vetta per sognare un'impresa simile a quella portata a termine con Ranieri, grazie alle dodici vittorie ottenute finora e ai gol di Jamie Vardy, capocannoniere con 17 gol. Il Liverpool dal canto suo è reduce dalla vittoria del Mondiale per club contro il Flamengo e cerca i tre punti per portarsi a più 12 sul Leicester e provvisoriamente a più 14 sul City di Guardiola, centrando lo storico traguardo di 17 vittorie e un pareggio in 18 gare e mettendo una seria ipoteca sul titolo, che sarebbe il primo dopo 30 anni.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Leicester ha perso quattro dei suoi ultimi cinque incontri in Premier League con il Liverpool (1N) da quando vinse 3-1 nel febbraio 2017. Il Liverpool ha vinto le sue ultime due trasferte in Premier League contro il Leicester. Non ne ha mai vinte tre di fila contro questa squadra nella storia del massimo campionato. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in ciascuno degli ultimi sette incontri di Premier League tra Leicester e Liverpool. Nei precedenti 20 incontri nella competizione, solo in otto partite entrambe le squadre avevano segnato. Leicester e Liverpool si sono affrontate nel Boxing Day nella stagione vincente delle Foxes del 2015/16. I Reds vinsero 1-0 ad Anfield, infliggendo al Leicester una delle sole tre sconfitte in quella stagione. Il Liverpool ha vinto le ultime quattro partite nel Boxing Day in Premier League, con un punteggio complessivo di 11-0. Non ne ha mai vinte cinque consecutive nella storia della competizione. Il Liverpool ha vinto 29 partite di Premier League nel 2019. Solo una volta i Reds hanno vinto più partite nella massima serie in un solo anno solare (33 nel 1982). All’inizio della giornata, il Liverpool ha 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Nella storia della massima serie inglese, l’unica squadra con 10 o più punti di vantaggio a Natale a non vincere il titolo è stata il Newcastle United nel 1995/96. Il Leicester ha perso la sua ultima partita di Premier League, subendo tanti gol nella sconfitta per 1-3 contro il Man City quanti ne aveva concessi nelle precedenti otto partite di campionato. I Foxes non perdono due partite di campionato consecutive dalle ultime tre sotto la guida di Claude Puel a febbraio. Nella storia della Premier League, solo Andy Cole (11) e Thierry Henry (otto) hanno segnato più gol contro il Liverpool rispetto a Jamie Vardy (sette) del Leicester. Vardy ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite casalinghe contro il Liverpool nella competizione (cinque gol). L’attaccante del Liverpool Sadio Mané ha preso parte a 10 gol nelle sue ultime nove partite da titolare in tutte le competizioni (quattro gol, sei assist), registrando almeno un assist nelle sue ultime quattro gare. Mané potrebbe essere il secondo giocatore del Liverpool a fornire un passaggio vincente in cinque gare da titolare consecutive nel 2019, dopo Trent Alexander-Arnold (sei tra aprile e maggio).