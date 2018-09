In un'intervista al Guardian, il difensore classe '93 del Leicester Harry Maguire ha parlato dei rumors di mercato che lo hanno interessato nel corso dell'estate: "Ho parlato col mio club di alcuni sondaggi compiuti da altre società, ma loro mi hanno ribadito che non fossi in vendita. Mi hanno dato l'opportunità di giocare in Premier League dopo che sono retrocesso con l'Hull City e grazie a loro sono andato al Mondiale, quindi rispetto la loro decisione". Maguire è legato al Leicester fino a giugno 2022.