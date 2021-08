Il Napoli per la fase a gironi di Europa League affronterà Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Il primo incontro sarà contro il club inglese, previsto giovedì 16 settembre al King Power Stadium.



Il Leicester però rischia di non avere a disposizione un titolare. Nella gara disputata oggi contro il Norwich è arrivato l'infortunio di Ricardo Pereira, terzino destro portoghese. Il giocatore dopo uno scatto ha accusato un problema fisico e già all'11' ha dovuto lasciare il campo a Castagne, ex Atalanta. Mancano ancora diciannove giorni al match inaugurale di Europa League, andrà valutata l'entità dell'infortunio.