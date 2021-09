Questa sera alle 21 scenderanno in campoal Leicester City Stadium in vista della prima giornata di Europa League. Le due squadre sono nel girone C, in cui è già andato in scena il primo match, quello tra Spartak Mosca e Legia Varsavia, vinto 0-1 a sorpresa dai polacchi.- Spalletti dovrà rinunciare ad un bel gruppetto di giocatori.ma ancheche deve prima trovare la condizione fisica migliore. Outche non rientrano in lista UEFA. Tra i pali, chiaramente, ci sarà, nonostante il brivido di non averlo a disposizione causa Leggi inglesi. Spalletti in conferenza stampa ieri ha detto di non voler cambiare troppo, essendo ancora all'inizio, ma in difesa sarà costretto a rimpiazzare, con il secondo che pare in piccolo vantaggio epotrebbe essere dirottato a sinistra. I centrali sarannoe uno tracon l'ex Verona che pare essere in vantaggio. Il centrocampo lavorerà in base alla presenza o meno di Zielinski. Il polacco non sembra avere ancora i minuti nelle gambe per partire titolare e così dovrebbe toccare nuovamente ad Elmas per un 4-2-3-1 con Anguissa e Fabián Ruiz in mediana. Lì davanti l'unica incognita riguarda Insigne, uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus. Il capitano del Napoli è tra i convocati e all'ultimo sarà sciolto il dubbio sulla sua presenza dal primo minuto. Spalletti non vuole rinunciare a lui e spera di completare il reparto composto daalle spalle di. Pronto, in alternativa, Lozano che non ha avuto un grande avvio di campionato.- Con i recuperi negli ultimi giorni di Vestergaard, Evans e Ayoze Perez, gli unici giocatori a cui dovrà rinunciare Rodgers saranno gli infortunati Fofana e Justin. Qualche dubbio c'è anche in casa Leicester per le scelte dal primo minuto. Fin dalla linea difensiva, dove il rientro di Ricardo Pereira lo pone in vantaggio nel ballottaggio con l'ex Atalanta Castagne. Sulla fascia opposta Bertrand, mentre i centrali difensivi saranno Vestergaard e Soyuncu. Nel centrocampo a due le Foxes si affidano come sempre alla coppia Tielemans-Ndidi, con Soumaré pronto ad insidiarli. I maggiori dubbi sono legati al reparto offensivo con Ayoze Perez, Maddison e Barnes favoriti per giocare dal primo minuto alle spalle di Vardy. Proprio quest'ultimo è insidiato da Iheanacho, così come Perez da Albrighton. Di armi a gara in corso Rodgers ne ha di sicuro, dato che a questi ballottaggi si aggiungono Daka, Lookman.(4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Ayoze Perez, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.(4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabián Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.