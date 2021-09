Debutto europeo con il botto per ildi LucianoQuesta serai partenopei sono di scena alCity Stadium contro le Foxes di Brandon, nella gara valida per​Dopo l'ottimo avvio in campionato, con 3 vittorie su 3, gli azzurri inaugurano la propria campagna continentale, per la prima sfida nel. Oltre a italiani e inglesi, nel girone sono presenti i polacchi dele i russi dellosettimana prossima i partenopei affronteranno lo Spartak allo stadio Maradona. Gli azzurri si trovano in Europa League in seguito alla beffa della passata stagione, quando gli uomini allora allenati da Gattuso videro sfumare l'approdo in Champions all'ultima giornata di Serie A, epilogo simile per il Leicester, anch'esso quinto al termine della Premier 2020/2021 all'ultimo minuto. Il Napoli ha potuto portare a Leicester Ospina, Koulibaly e Osimhen, reduci dagli impegni con Colombia, Senegal e Nigeria, che rischiavano di non avere diritto ad accedere in Inghilterra per obblighi di quarantena legati alle norme anti-Covid, con l Governo ha modificato le regole. Tra gli inglesi presenti l'ex Atalanta Castagne e l'immortale Jamie Vardy.- Nella sua storia il Napoli ha affrontato sei diverse squadre inglesi (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leeds e Burnley) con un bilancio complessivo di 6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte in 20 precedenti con una percentuale di ko pari al 50%​Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Perez, Ndidi; Daka, Soumare, Barnes; Iheanacho. All. RodgersOspina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti​