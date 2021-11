Il Leicester è alle prese con la delicata posizione dell'allenatore Brendan Rodgers: il club non è soddisfatto dei risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, inoltre il tecnico nordirlandese è nel mirino del Manchester United per la sostituzione di Ole Gunnar Solskjaer. A spegnere sul nascere ogni possibile problema a riguardo ci ha pensato in conferenza stampa l'attaccante spagnolo delle Foxes Ayoze Perez: "Il mister ci ha dimostrato di essere totalmente concentrato su di noi. Non sta pensando ad altro che a migliorare le nostre prestazioni".