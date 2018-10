Claudio Ranieri, allenatore del leggendario Leicester che nel 2016 conquistò a sorpresa la Premier League, ha voluto ricordare a Sky Sport 24 il presidente delle Foxes, Srivaddhanaprabha, scomparso sabato sera dopo il tragico incidente del suo elicottero: "Il sapore è amaro, la notizia mi ha scosso tremendamente. Era un uomo buono, aveva sempre parole positive per tutti, con un'elettricità che ti dava la carica, sembrava un padre. Quando ci siamo visti mi ha detto di voler salvare la squadra, poi è andata come sappiamo. Lui era solito salire poco prima della partita, salutava tutti, mai una parola negativa. Se devo chiudere gli occhi e pensare a lui, lo vedo col sorriso sulle labbra. Una volta, pochi giorni dopo il mio compleanno, salì come sempre al campo per farci un in bocca al lupo. Solo che si presentò con una torta grandissima, costringendo i giocatori a cantare 'tanti auguri'".