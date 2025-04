Leicester retrocesso in Championship, cinque occasioni sul mercato

Getty Images

Alla 33a giornata di Premier League, arriva la seconda retrocessa in Championship:. Ad affondare le Foxes è stato un gol di Trent Alexander-Arnold a un quarto dora dalla fine. La squadra di Ruud van Nistelrooy attualmente è penultima con 18 punti e 9 sconfitte e un pareggio nelle ultime dieci partite di Premier League: con soli 15 punti ancora a disposizione, la distanza dal West Ham a 36 punti è diventata incolmabile.- Il Leicester quindi raggiunge il Southampton di Ivan Juric che era già matematicamente retrocesso in Championship, a queste due squadre si aggiungerà una tra Ipswich e West Ham: i primi sono terz’ultimi con 21 punti, gli Hammers una posizione sopra a +15.; in caso contrario, l’ufficialità della terza retrocessa potrebbe arrivare già la prossima settimana quando l’Ipswich affronterà il Newcastle e il West Ham giocherà in trasferta contro il Brighton.

- Tra le possibili occasioni di mercato da pescare nel Leicester appena retrocesso ci sono almeno due/tre giocatori che possono diventare degli affari low cost: in difesa c’è l’ex Atalanta e Frosinone, preso l’estate scorsa per 15 milioni di euro ma che potrebbe rientrare in Italia per una cifra inferiore; discorso simile per, conosce bene la Serie A per aver giocato una stagione con il Bologna. Uno dei principali talenti delle Foxes gioca in mezzo al campo,è un centrocampista offensivo classe 2004 arrivato dal Genk per 20,5 milioni di euro; e chi lo prende fa un affare. Escludendo Facundo Buonanotte di proprietà del Brighton e solo in prestito al Leicester, gli altri giocatori che potrebbero spostarsi sono