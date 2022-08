Il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato dopo la sconfitta in casa contro il Southampton, nella quale ha tenuto fuori Fofana e Tielemans, distratti dalle voci su Chelsea e Arsenal:



"Avevo detto in settimana quanto fosse complicato l'approccio ad una gara di Premier League, e probabilmente abbiamo alcuni calciatori che non sono nelle giuste condizioni mentali".