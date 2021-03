Dopo il grande exploit del 2016, conclusosi con la storica vittoria della Premier League, il Leicester è diventato a tutti gli effetti una big del calcio inglese, lottando tutti gli anni per un posto in Europa e, in queste due stagioni, anche per l’Europa che conta. Uno dei principali attori dei recenti successi del Leicester, colui che ha guidato la rifondazione della squadra che aveva vinto il titolo con Ranieri e ne ha raccolto l’eredità, è Brendan Rodgers.



L’ex allenatore del Liverpool spera che il suo Leicester possa finalmente competere per i primissimi posti ma, per farlo, è necessario che non vengano ceduti i pezzi pregiati della rosa ogni anno. I tifosi delle Foxes sono abituati a perdere una delle loro stelle ogni estate, da Kanté a Chilwell, passando per Mahrez e Maguire, ma “Se c’è un’estate in cui, forse, si potrebbe avere intenzione di non perdere i propri giocatori chiave, è questa” ha spiegato il manager nordirlandese nella conferenza stampa pre-quarti di finale di FA Cup.



Le offerte non mancheranno, soprattutto per Tielemans, Barnes e Maddison. Vedremo se il Leicester saprà resistere.