Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, ha parlato delle voci che vorrebbero il difensore Wesley Fofana nel mirino del Chelsea:



"Non stiamo cercando di vendere. Questo è il punto chiave. E' un grande difensore giovane e non ce ne sono molti alla sua età. Un altro anno al Leicester sarebbe fantastico per la sua crescita. Sta solo andando avanti con il suo lavoro e si sta allenando bene"