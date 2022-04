La Roma sta svolgendo la rifinitura a Trigoria, prima di imbarcarsi per l’Inghilterra da Fiumicino. Saranno 1600 i romanisti che seguiranno la squadra: l’esodo è atteso per domani, ma già oggi i primi tifosi inizieranno a raggiungere Leicester. L’allerta delle forze dell’ordine è alta. Anche se non ci sono mai stati contatti tra sostenitori della Roma e quelli delle Foxes, c’è apprensione alla luce dei precedenti registrati oltremanica con le tifoserie italiane. L’ultimo episodio risale allo scorso settembre, in occasione del match di Europa League tra Leicester e Napoli: quella sera furono 12 gli arresti per gli incidenti.