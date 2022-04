La Roma volerà oggi a Leicester, subito dopo l’allenamento che la squadra svolgerà a Trigoria in mattinata, alle ore 11. Poi, nel tardo pomeriggio, conferenza stampa di José Mourinho e Tammy Abraham al King Power Stadium. Mourinho ha un solo grande dubbio da sciogliere in vista della semifinale di domani. E, cioè, se giocare con le due punte (e quindi con Zaniolo a ballare tra la posizione di trequartista e quella di seconda punta), con il conseguente scivolamento di Mkhitaryan in mediana o provare a irrobustire il centrocampo, mettendo dentro Oliveira al fianco di Cristante.