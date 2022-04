L'Uefa ha designato l'arbitro per Leicester-Roma di Conference League del prossimo giovedì: si tratta di Carlos Del Cerro Grande. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández. Il quarto uomo sarà Jesús Gil Manzano. Juan Martínez Munuera sarà al VAR, Alejandro Hernández sarà l'AVAR. Il fischietto spagnolo ha già diretto due volte la Roma: una è la vittoria nel girone di Europa League contro lo Young Boys per 2-1 (nel 2020). Ma tutti ricordano la pesante sconfitta contro il Manchester United per 6-2 nell'andata delle semifinali dell'ultima Europa League ai danni della squadra di Fonseca. Nessun precedente, invece, con il Leicester.