Secondo The Athletic, il Leicester sarebbe in trattativa con il Lipsia per acquistare in prestito con diritto di riscatto di Ademola Lookman. Il 23enne inglese viene dalla stagione in prestito al Fulham e gradirebbe molto il ritorno in Inghilterra. A due giorni dalla chiusura del mercato però le due parti ancora non hanno trovato un accordo. Il giocatore piace molto anche al Crystal Palace.