Leicester-Southampton, l'arbitro si infortuna e Vardy fischia l'interruzione della partita

Getty Images

Tra le partite della 35a giornata di Premier League c'è stata Leicester-Southampton, una sfida tra due squadre già retrocesse in Championship che non avevano nulla da chiedere al campionato. La partita è finita 2-0 per le Foxes con i gol die Jordan Ayew, e- Al 20' del primo tempo, con il risultato sull'1-0, Webb finisce a terra infortunato dopo uno scontro involontario con Ayew che stava correndo con lo sguardo fisso sul pallone: il giocatore del Leicester va addosso all'arbitro che cade infortunato con le mani al volto.

- Jamie Vardy ha già annunciato che a fine stagione lascerà il Leicester dopo 13 anni. La fine di un'epoca, l'era Vardy rimarrà per sempre. Il punto più alto è stato la vittoria della Premier League nel 2016 con Ranieri, oggi è rimasto l'unico superstite di quella rosa che ha scritto un pezzo di storia del calcio inglese, ma a fine stagione andrà via anche lui., anche se il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in Premier League con un'altra maglia.