Nonostante le tante voci estive, Youri Tielemans è rimasto al Leicester e ha parlato ora delle motivazioni a Sky Sports Uk. "Al momento non ho intenzione di parlare molto della mia situazione contrattuale, sono in scadenza a giugno, non ho lasciato Leicester in estate perché ho sempre detto che lo avrei fatto solo per il progetto giusto. Non è che adesso con le cose che non vanno bene debba dire di essermi pentito della scelta".