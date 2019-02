Intervistato dal Leicester Mercury, il centrocampista Youri Tielemans non esclude la possibilità di lasciare definitivamente il Monaco per restare a Leicester: "Perché no? Vedremo in estate. Per me, la cosa più importante è giocare. Ho saltato alcune partite nellap rima parte della stagione, ma voglio giocare e non sono il genere di persona che vuole stare in un grande club per restare in panchina. Io voglio giocare e il Leicester mi ha dato questa opportunità. Sono in prestito, ma non mi inquieta la cosa".