Vardy lascia il Leicester dopo 13 stagioni: "Sono distrutto, ma è il momento giusto"

Jamie Vardy dice addio al Leicester. Il capitano delle Foxes, al termine della stagione che si concuderà con la retrocessione in Championship ormai aritmetica lascerà la squadra inglese dopo 13 anni. A 38 anni, quindi, sarà svincolato.

STORIA - Vardy ha rappresentato la storia del Leicester, scrivendo le pagine più importanti del club. In 13 stagioni 496 partite, 198 goal e 69 assist e la storica Premier League del 2016. Il primo campionato nella storia delle Foxes, a cui ha contribuito con 24 reti in 36 presenze stagionali. Oltre alla Premier anche una FA Cup nel 2021, vinta in finale contro il Chelsea, e il Community Shield sempre del 2021 con il Manchester City.

UN MILIONE - Arrivato per un milione nel 2012 dal Fleetwood Town, ha contribuito alla promozione del Leicester nella stagione 2013/14 con sedici centri. La prima delle due dopo quella della scorsa stagione, in cui ha realizzato ben 18 goal in 35 partite.

DISTRUTTO - "Mi sento distrutto perché questo giorno sta arrivando, ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. Ho trascorso 13 anni incredibili in questo club, con tanti successi e qualche momento di difficoltà, ma per la maggior parte solo momenti positivi. Il Leicester avrà sempre un posto nel mio cuore".