Lucas Leiva, il giocatore più amato e discusso della storia recente del Liverpool. Come riportano i media locali, all'arrivo di Leiva, ventenne del Gremio preso per 5 milioni, nessuno si sarebbe aspettato un'ascesa così importante. E che generasse così tante discussioni. Aveva già giocato una finale di Libertadores, capitano del Brasile Under 20 e aveva vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore brasiliano. All'inizio Leiva ha trovato difficoltà di ambientamento, ma la partenza di Xabi Alonso e Javier Mascherano gli ha dato la chance di giocare da titolare inamovibile.



LEIVA CONQUISTA TUTTI - Comincia a conquistare tutti, si guadagna il rinnovo contrattuale, arriva ad essere, dopo Gerrard, il giocatore più longevo della storia de Liverpool. Se ne è andato alla Lazio con gli auguri e le parole al miele di Klopp, ma una fetta dei tifosi Reds lo associano ad un periodo nero del Liverpool, capace di vincere solo una coppa di Lega. Alla Lazio ha conquistato tutti, Inzaghi compreso, che lo schiera sempre titolare. Se a Liverpool è stato discusso, a Roma il consenso che ha raccolto è unanime.