Davanti alla difesa la Lazio ha ritrovato il suo baluardo: la seconda giovinezza di Lucas Leiva lo ha fatto diventare fondamentale per Inzaghi, uno dei leader del gruppo. Il centrocampista si è conquistato stima e apprezzamenti dai compagni e addetti ai lavori, conquistando tutti con le sue prestazioni.



RINNOVO LEIVA - E la società vuole prolungare il suo contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano sembra essere vicino al rinnovo con i biancocelesti. Sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni- C'è una nuova base d'intesa: il prolungamento arriverà fino al 2021 e ritocco dell’ingaggio fino a 2,2 milioni. Leiva sarà a tutti gli effetti al centro del progetto Lazio, anche per il futuro.