Così Lucas Leiva ha parlato a Lazio Style Channel nel pre-partita del match contro l'Udinese: "Le 100 partite sono un bel traguardo, spero di continuare a giocare per aiutare la squadra. Sono sempre al loro servizio, la strada da percorrere è questa. Speriamo di festeggiare con 3 punti, sarebbe bello e importante per noi in questo momento. L'Udinese ha meno punti rispetto alla loro qualità. Dobbiamo fare una partita con personalità, aggressivi. Sono molto fisici quindi dobbiamo giocare con velocità davanti e fare la differenza. Stiamo concentrati, abbiamo lavorato bene questi due giorni. Se mi sono riposato visto che non ho giocato in Europa? No, mi sono allenato tutta la settimana. La squadra ha bisogno di tutti".