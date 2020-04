Lucas Leiva, al centro delle polemiche nelle ultime ore, su Instagram, in una diretta organizzata da Esporte Interativo, ha commentato la situazione relativa all'emergenza Coronavirus: "È un momento di grande apprensione ed è triste sapere che tanta gente sta morendo. Allo stesso tempo non c'è solo sofferenza ma anche tanti episodi di collaborazione e solidarietà.quando qui la situazione è peggiorata e tempo una settimana è cominciato l'isolamento anche lì (sorride, ndr). Per questo hanno approfittato di alcuni voli disponibili per tornare e fare la quarantena qui a Roma con me".Lucas Leiva avrebbe voluto raggiungere la famiglia, a la Lazio ha negato l'autorizzazione: "anche perché una volta tornato avrei dovuto fare due settimane di quarantena a casa. Per cui tutti i giocatori hanno deciso di fare la quarantena qui in Italia e nessuno è stato autorizzato a lasciare il paese".La situazione è complessa, l'analisi di Leiva è molto attenta: "All'inizio, in Italia come in altre parti del mondo, tutti pensavano fosse solo una forma più intensa di raffreddore.. Ognuno la pensa in modo diverso. Come succede in Brasile, anche qui molti chiedono che l'isolamento termini per riprendere a lavorare in alcuni settori. Allo stesso tempo però ci sono molte persone che temono che terminando l'isolamento possano riprendere i contagi., per le nostre famiglie anche se è impossibile accontentare tutti. Dobbiamo imparare molto da questa quarantena".