L'ex centrocampista della Juventus, Mario Lemina è diventato papà. La compagna Fanny Neguesha ha dato alla luce il primo figlio della coppia, al quale è stato dato il nome di Isaiah King.



La storica ex di Mario Balotelli è oggi una bellissima mamma e dopo i primi post con accanto il piccolo Isaiah King è pronta a rimettersi in forma per tornare la bellezza bombastica ed esplosiva di prima del parto. Missione dichiarata, anche questa, in un nuovo post. E voi ve la ricordate? Ecco com'era la bella Fanny nella nostra gallery.