L'Empoli chiede un risarcimento danni alla Fiorentina. Il motivo

Quella con la Fiorentina è certamente la gara più sentita all'interno del campionato di Serie A per l'Empoli, che vive con grande attesa l'avvicinamento alla partita. Ma non si può certo dire che la sfida sia snobbata da parte del tifo viola che, anzi, partecipa sempre con Grande trasporto al derby con gli azzurri, a volte anche troppo. Ed è questo il caso dell'ultima partita andata in scena fra le due squadre domenica scorsa al Castellani, quando oltre 4.000 tifosi gigliati hanno invaso lo stadio azzurro per assistere alla partita. Sugli spalti occupati dai supporter gigliati si sono infatti svolti alcuni episodi poco edificanti.



RISARCIMENTO - Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, il settore ospiti è stato danneggiato in maniera piuttosto sensibile con decine di sediolini che sono stati brutalmente divelti da parte dei tifosi. Secondo il quotidiano, la società del presidente Corsi non ha intenzione di far passare in cavalleria l'accaduto e chiederà un risarcimento danni alla Fiorentina. Peraltro, se i tifosi responsabili del gesto dovessero essere identificati rischierebbero la misura del Daspo.