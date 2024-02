L'Empoli è l' 'ammazza allenatori'... degli altri: la curiosità

Occhio all'Empoli, perché gli azzurri stanno diventando la squadra "ammazza allenatori". O quasi. Davide Nicola è il terzo allenatore di questa stagione dopo Paolo Zanetti e Aurelio Andreazzoli, ma la curiosità è che nelle 26 partite di campionato l'Empoli ha già fatto esonerare tre allenatori: le sconfitte di Napoli, Salernitana e Sassuolo contro gli azzurri sono state fatali per i loro allenatori.



TUTTE LE 'VITTIME' DELL'EMPOLI - Ricostruiamo: il 12 novembre scorso il gol di Kovalenko al 91' allo stadio Maradona ha affondato il Napoli e convinto il presidente De Laurentiis a cambiare allenatore: via Garcia, dentro Mazzarri. Che poi sarà sostituito da Calzona. Il 9 febbraio scorso l'Empoli vince 3-1 a Salerno e il presidente Iervolino esonera Pippo Inzaghi dopo il ko nello scontro diretto. L'ultima vittima degli azzurri in ordine di tempo è Alessio Dionisi, che dopo il gol decisivo di Bastoni al 94' viene esonerato dal Sassuolo.



LA CLASSIFICA DELL'EMPOLI - Punti preziosi per la squadra di Davide Nicola, che da quando è arrivato sulla panchina dell'Empoli è riuscito a tirare fuori la squadra dalla zona retrocessione. L'ennesima impresa per un allenatore che ha dimostrato di riuscire a centrare gli obiettivi lavorando meglio da subuentrato che partendo su una panchina da inizio stagione. Dopo la salvezza conquistata con la Salernitana nel 2021-22 ora ci riprova con l'Empoli, l' "ammazza allenatori" uscita dalla zona rossa.