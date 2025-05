L'Empoli retrocede se...: i casi e gli incastri per la 37esima giornata

GETTY

Restano da decidere le due squadre che accompagneranno ilin Serie B. Tra quelle pericolanti c'è anche: cosa serve ai toscani per garantirsi l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A?La squadra di D'Aversa si approccia alla 37esima giornata dal terzultimo posto e se la vedrà prima col Monza, in casa dei brianzoli, e poi andrà a chiudere la stagione in casa con lo scontro diretto contro l'Hellas Verona. Già però nel penultimo turno di Serie A potrebbe essere matematicamente retrocessa. In quali casi? Cosa serve per l'aritmetica retrocessione? Analizziamo tutte le combinazioni.

L'Empoli arriva alle ultime due giornate di campionato con 28 punti. Alle sue spalle il Monza già retrocesso e, a pari punti, il Lecce.- L'Empoli perde contro il Monza e il Venezia vince con il CagliariSe i toscani perdono con la squadra di Nesta alla 37esima giornata e la squadra che li precede - il Venezia - arriva a 32 punti. Per farlo i lagunari devono vincere a CagliariDi seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nelle ultime due giornate di Serie A:

Cagliari-VeneziaMonza-EmpoliLecce-TorinoVerona-ComoParma-Napoli