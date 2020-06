Nel corso dell'intervista concessa a Mundo Deportivo, il difensore del Barcellona Clement Lenglet parla anche dell'interesse dell'Inter: "Io sono felice qui, ho voglia di continuare qui e vincere titoli. Vedremo cosa succede. Chiaro che non abbiamo la certezza con la pandemia perché stato complicato per tutti e non sappiamo dove saremo nei mesi a venire, però io sto bene qui e vedremo cosa succede".