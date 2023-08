Il Chelsea crolla sul campo del West Ham e non centra il successo neanche alla seconda di Premier League. Dopo l'1-1 alla prima col Liverpool, i Blues si arrendono per 3-1 alla squadra di David Moyes. Protagonisti - in negativo - i due acquisti multimilionari, nonché i due centrocampisti più costosi della storia della Premier League, Enzo Fernandez e Moises Caicedo.



FERNANDEZ SBAGLIA - Il primo a dare indizi sulla non fortunata giornata dei Blues è stato Enzo Fernandez, che al minuto 43 del primo tempo si presenta sul dischetto. Nelle sue mani la possibilità di portare in vantaggio il Chelsea facendo 1-2. L'argentino però spreca e si fa neutralizzare il rigore da Areola.



CAICEDO RINCARA LA DOSE - Come se non bastasse, dopo il 2-1 del West Ham firmato da Michail Antonio, Moises Caicedo - entrato al 61' - ci mette meno di mezz'ora a complicare le cose. Fallo in ritardo dentro l'area e calcio di rigore per gli Hammers. Trasforma Paquetà, che mette il sigillo sulla vittoria del West Ham.



ACQUISTI DA RECORD - Enzo Fernandez e Moises Caicedo sono costati in totale 254 milioni di euro, rispettivamente 121 e 133. Cifre folli, che non hanno però fin qui dato ancora nessun riscontro positivo sul campo. Per Caicedo è ancora presto, visto che ha esordito solo oggi, ma il campionato dei Blues non inizia al meglio.