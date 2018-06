Secondo quanto scrive il portale tedesco Fussball, il Bayer ha rifiutato 18 milioni di euro dal Napoli per il cartellino di Leno. Jonas Boldt, prossimo direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha commentato così: "Per 18 milioni non ci sediamo nemmeno al tavolo". Su Leno c'è una clausola rescissoria da 25 milioni.