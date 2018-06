Non si sblocca l'affare Bernd Leno per il Napoli. Secondo SportBild fornisce dettagli sul portiere del Bayer Leverkusen: "Ieri è scaduta la clausola rescissoria di Leno, ma il Bayer vuole cederlo e punta ad incassare una cifra tra i 20-25 milioni. Secondo le nostre informazioni Leno andrà all'Arsenal e l'annuncio della conclusione dell'affare verrà dato a breve. Sul calciatore c'erano anche Liverpool, Napoli e Atletico Madrid. Leno però ha scelto di giocare nei Gunners dove il suo secondo sarà Cech che ha un contratto in scadenza nel 2019"