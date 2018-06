Il Napoli continua a lavorare per Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Gli azzurri, dopo l’addio di Pepe Reina, sono alla ricerca di un portiere di assoluta affidabilità e l’estremo difensore tedesco classe ’92 è in cima alla lista dei desideri della società di De Laurentiis. Fabio Parisi, intermediario dell'operazione, fa il punto della situazione in esclusiva a calciomercato.com.



Leno-Napoli, ci sono stati passi avanti nella trattativa?

"Ci stiamo lavorando da diverso tempo, speriamo si possa raggiungere un accordo tra i club il prima possibile".



L'accordo tra il giocatore e il club, invece, c'è già? Si è parlato di un intervento in prima persona del Presidente De Laurentiis per sbloccare la situazione...

"Con il club è molto vicino, diciamo che c'è già. Per chiudere l'operazione dobbiamo aspettare il Bayer Leverkusen, credo che ci vorrà ancora qualche giorno".