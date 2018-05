Fabio Parisi, agente ed intermediario della trattativa Leno, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

“Leno? Esiste una trattativa con gli azzurri e si sta parlando. E’ un obiettivo scelto dal Napoli quindi è normale che sia un’opzione condivisa da presidente ed allenatore. Non credo sia Leno che sposti gli equilibri tra Sarri e De Laurentiis. L’operazione va avanti ma sapete benissimo che i diritti d’immagine sono una condizione importante per il Napoli, un aspetto delicato sul quale stiamo lavorando. La soluzione non sarà immediata ma al tempo stesso non ci sono deadline: fino a quando le squadre partiranno per il ritiro ci sarà tempo per lavoirarci. Un accordo prima dei Mondiali? “Non è intenzione né di Leno né del Napoli aspettare il Mondiale prima di arrivare ad una soluzione definitiva. Credo che una svolta possa arrivare prima della partenza per il ritiro con la Germania”.