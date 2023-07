Seko Fofana ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Nassr e ha lasciato il Lens, club in cui era approdato nell'estate del 2020, dopo la parentesi italiana con la maglia dell'Udinese: il centrocampista in realtà resterà legato alla società, dato che nel comunicato stampa diffuso per annunciarne il trasferimento, il Lens ha precisato che l'ivoriano diventerà azionista di minoranza del club.