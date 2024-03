L'Entella festeggia i suoi 110 anni tra maglie celebrative, loghi ed eventi speciali

Marco Tripodi

È iniziata una settimana speciale per la Virtus Entella: giovedì 14 marzo il club ligure festeggerà i suoi primi 110 anni di vita. Una data storica che sarà celebrata con una serie di iniziative che coinvolgeranno anche la città di Chiavari e le associazioni del territorio.



Proprio a partire dal 14 marzo sarà online il nuovo sito internet ufficiale della società e sui canali social saranno pubblicati numerosi messaggi di auguri provenienti da professionisti del mondo del calcio. Venerdì, in occasione del match casalingo di Serie C con la Lucchese, i giocatori della Virtus scenderemo in campo con una maglia celebrativa dedicata all’“asso di picche“ Enrico Sannazzari, tessera numero uno della storia del club. Una maglia ispirata alle origini della società tigullina, con un richiamo a quella dell'Argentina, nazione legata da un rapporto speciale all'Entella. La maglia, che verrà presentata domani, sarà in vendita in tiratura limitata a partire dalla settimana prossima.



Sempre per venerdì sera al Comunale, oltre al settore giovanile biancoceleste, sono state invitate le associazioni e le società sportive chiavaresi. Ospiti dell’evento il presidente della Lega Pro Matteo Marani e i due calciatori che hanno segnato i gol promozione per la serie B. La “iena“ Lorenzo Staiti e il bomber Matteo Mancosu. Nell’intervallo, inoltre, il pubblico del Comunale potrà assistere a un’esibizione dei ginnasti della Pro Chiavari, la società sportiva più antica della città levantina.



Partita e non solo. Oltre all’evento gara saranno diverse le novità che il club porterà avanti nei prossimi giorni. Presentato il logo dei 110 anni, che comparirà su maglie, divise ed eventi ufficiali per tutto il 2024, mentre nella serata tra il 13 e il 14 l’ex tribunale cittadino di Piazza Mazzini e il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova saranno illuminati di biancoceleste.



Le iniziative partiranno questa settimana ma tra eventi speciali, pubblicazioni e interviste, si protrarranno per tutta la stagione.