L’entourage di Motta: “Ha fatto errori, ma nessuno dice quello che succede alla Juventus”. Poi non chiude all’addio

Non è una stagione semplice per Thiago Motta, che al primo anno sulla panchina della Juventus è finito spesso nel mirino della critica a causa della mancanza di risultati. Dopo 28 partite di campionato. La società sta facendo delle riflessioni sul futuro dell’allenatore, la conferma per la prossima stagione passa anche dai risultati di questi ultimi mesi di campionato e una decisione definitiva non è stata ancora presa.

- Intervenuto a Telelombardia, Dario Canovi, storico procuratore e persona che fa parte dell’entourage di Motta insieme all’agente Alessandro Canovi, ha parlato così commentando le voci sul futuro di Motta: “Finora è stata un’esperienza travagliata, l’anno scorso si diceva tutto il bene possibile, adesso tutto il male.- “Thiago Motta diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa - continua Canovi senior - faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto. Le aspettative su di lui e sul mercato dei bianconeri sono state eccessive.

- “ha giocato poco non per scelta, ma perché ha avuto infortuni in serie.hanno saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato. Le voci su altri allenatori per la panchina della Juve? Thiago pensa solo a lavorare e chiede ai giocatori di impegnarsi nel lavoro di tutti i giorni. Formazioni sempre diverse? Scelte dovute ai tanti infortuni. In ogni partita fa giocare chi merita”.- “È sbagliato pensare a inizio anno che la rosa della Juve potesse lottare per lo scudetto:La rosa del Milan è più forte di quella bianconera. Con Motta Weah sta diventando uno dei migliori esterni bassi in circolazione”

- “Thiago ha un contratto con la Juve per un altro anno,: saranno loro a dover decidere…”.